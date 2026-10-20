Presidentes dos Emirados e da França visitam complexo industrial em Abu Dhabi

ABU DHABI, 20 de outubro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e o presidente da França, Emmanuel Macron, visitaram nesta terça-feira (20) o Tawazun Industrial Park, em Abu Dhabi, como parte da visita oficial do líder francês ao país.

A visita incluiu instalações da ADASI, EPI, HALCON e POWERTECH, empresas do EDGE Group. Mohamed bin Zayed e Macron conheceram produtos de unidades industriais de alta tecnologia instaladas no parque e a infraestrutura voltada aos setores de defesa, aeroespacial e a outras indústrias estratégicas.

Os presidentes também foram informados sobre a cooperação do Tawazun Industrial Park com empresas locais, regionais e internacionais e sobre o papel do complexo no apoio ao desenvolvimento e à expansão de suas operações.

A comitiva incluiu o vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais, xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; o assessor do presidente dos Emirados, xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan; além de ministros e outras autoridades.