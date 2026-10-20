Príncipe herdeiro de Abu Dhabi inicia visita oficial à Grécia nesta quarta-feira

ABU DHABI, 20 de outubro de 2026 (WAM) — O príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, inicia nesta quarta-feira (21) uma visita oficial à Grécia, a convite do primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis.

Khaled bin Mohamed discutirá com Mitsotakis formas de fortalecer as relações bilaterais e ampliar a cooperação em áreas prioritárias para os dois países. As conversas terão como base cinco décadas de relações diplomáticas e buscarão consolidar a parceria estratégica entre Emirados e Grécia e apoiar suas metas de desenvolvimento sustentável e prosperidade.