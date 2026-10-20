Gargash e delegação parlamentar alemã discutem fortalecimento das relações bilaterais

ABU DHABI, 20 de outubro de 2026 (WAM) — O assessor diplomático do presidente dos Emirados Árabes Unidos, Anwar bin Mohammed Gargash, recebeu uma delegação do Bundestag, o Parlamento alemão, liderada por Norbert Röttgen, em meio aos esforços para fortalecer as relações bilaterais após a visita do presidente dos Emirados, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, à Alemanha em setembro.

O encontro abordou formas de ampliar a cooperação e a parceria entre Emirados e Alemanha em diferentes áreas de interesse comum.

Os dois lados também discutiram questões regionais e internacionais e trocaram opiniões sobre os acontecimentos mais recentes na região e no cenário global.

Gargash reafirmou o compromisso dos Emirados de aprofundar a cooperação e a parceria com a Alemanha e ampliar a coordenação e as consultas em benefício dos interesses comuns dos dois países.

Ao fim da reunião, as partes ressaltaram a importância de fortalecer o diálogo e a cooperação internacional e de apoiar os esforços para promover a segurança, a estabilidade e o desenvolvimento sustentável.