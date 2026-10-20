Chanceler dos Emirados participa de reunião trilateral com EUA e Índia em Mumbai

MUMBAI, 20 de outubro de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, participou de uma reunião trilateral em Mumbai, na Índia, com o ministro das Relações Exteriores indiano, Subrahmanyam Jaishankar, e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio.

O encontro abordou formas de ampliar a cooperação e a parceria entre os três países em setores como economia, comércio, investimentos, tecnologia e inteligência artificial, com o objetivo de promover interesses comuns, aprofundar a integração econômica, reforçar a cooperação regional e internacional e impulsionar o desenvolvimento sustentável.

Durante a reunião, Abdullah bin Zayed destacou a solidez das relações estratégicas dos Emirados com a Índia e os Estados Unidos e afirmou que ambas as parcerias continuam avançando. Ele ressaltou ainda o compromisso comum de aproveitar oportunidades para ampliar a cooperação em diferentes setores e apoiar objetivos compartilhados de desenvolvimento.

O encontro também tratou da situação regional e internacional. Os participantes discutiram temas de interesse comum e os esforços para reforçar a segurança e a estabilidade e promover o desenvolvimento e a prosperidade na região e em outras partes do mundo.

A ministra de Estado para Cooperação Internacional dos Emirados, Reem bint Ebrahim Al Hashimy, acompanhou a reunião.