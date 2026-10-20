Presidente dos Emirados recebe delegação da Cúpula de Saúde do Futuro de Abu Dhabi 2026

ABU DHABI, 20 de outubro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu nesta terça-feira (20) uma delegação que participa da Cúpula de Saúde do Futuro de Abu Dhabi 2026, realizada de 20 a 22 de outubro sob o tema “Perceber é prever”.
Mohamed bin Zayed deu as boas-vindas à delegação, formada por líderes e especialistas internacionais da área da saúde, e desejou êxito nos trabalhos da cúpula e resultados que beneficiem pessoas em todo o mundo.
O presidente afirmou que a saúde é uma das principais prioridades dos Emirados por estar diretamente ligada às pessoas, consideradas o maior patrimônio do país. Ele destacou o compromisso dos Emirados de ampliar os investimentos no setor para construir um sistema de saúde sustentável e melhorar a qualidade de vida da população. Segundo Mohamed bin Zayed, a cúpula oferece uma importante plataforma global para o diálogo e a troca de experiências entre especialistas.
O encontro reuniu ainda o vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais, xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; xeique Zayed bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; o assessor do presidente dos Emirados, xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan; além de ministros e outras autoridades.