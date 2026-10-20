Presidente dos Emirados recebe delegação da Cúpula de Saúde do Futuro de Abu Dhabi 2026

Presidente dos Emirados recebe delegação da Cúpula de Saúde do Futuro de Abu Dhabi 2026

ABU DHABI, 20 de outubro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu nesta terça-feira (20) uma delegação que participa da Cúpula de Saúde do Futuro de Abu Dhabi 2026, realizada de 20 a 22 de outubro sob o tema “Perceber é prever”.

Mohamed bin Zayed deu as boas-vindas à delegação, formada por líderes e especialistas internacionais da área da saúde, e desejou êxito nos trabalhos da cúpula e resultados que beneficiem pessoas em todo o mundo.

O presidente afirmou que a saúde é uma das principais prioridades dos Emirados por estar diretamente ligada às pessoas, consideradas o maior patrimônio do país. Ele destacou o compromisso dos Emirados de ampliar os investimentos no setor para construir um sistema de saúde sustentável e melhorar a qualidade de vida da população. Segundo Mohamed bin Zayed, a cúpula oferece uma importante plataforma global para o diálogo e a troca de experiências entre especialistas.

O encontro reuniu ainda o vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais, xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; xeique Zayed bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; o assessor do presidente dos Emirados, xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan; além de ministros e outras autoridades.