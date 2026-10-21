Emirados Árabes Unidos diversificam fontes de energia e ampliam investimentos para garantir abastecimento, diz ministro

ABU DHABI, 21 de outubro de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos continuam desenvolvendo o setor energético por meio da diversificação das fontes de energia, da expansão de projetos de energia limpa e do aumento da eficiência energética para garantir o abastecimento, atender à demanda crescente e reforçar a competitividade da economia, afirmou o ministro de Energia e Infraestrutura, Suhail bin Mohammed Al Mazrouei.

Em declaração por ocasião do Dia Mundial da Energia, celebrado anualmente em 22 de outubro, Al Mazrouei afirmou que a visão dos Emirados para o futuro do setor parte do princípio de que segurança energética e redução de emissões são objetivos complementares.

“Uma transição energética bem-sucedida exige uma matriz diversificada, que garanta o fornecimento de energia, aumente a participação das fontes limpas e atenda à demanda futura”, disse.

Segundo o ministro, o Dia Mundial da Energia é uma oportunidade para reforçar a importância de diversificar as fontes, aumentar a eficiência e conciliar a expansão da produção com o crescimento econômico e as metas de redução de emissões.

Al Mazrouei ressaltou que os Emirados adotam um planejamento de longo prazo para o setor, com estímulo a investimentos e parcerias e uso de tecnologias avançadas para aproveitar melhor os recursos e aumentar a capacidade do sistema energético de responder a mudanças econômicas, climáticas e tecnológicas.

O ministro acrescentou que a capacidade de geração de energia renovável do país aumentou mais de 63 vezes na última década, de 129 megawatts em 2015 para mais de 8,2 gigawatts em 2025. As fontes de energia limpa responderam por 32,4% da geração de eletricidade no ano passado, e a meta é elevar essa participação para 35% até 2031.

Segundo Al Mazrouei, a expansão será apoiada por investimentos nacionais previstos de até 200 bilhões de dirhams até 2030 em projetos de energia limpa, além de maior participação do setor privado e do fortalecimento de parcerias no setor energético.

O ministro afirmou que investimentos na ampliação da capacidade de geração ajudam o país a cumprir suas metas energéticas e a atender às necessidades decorrentes do desenvolvimento econômico. Ele também destacou o papel de grandes projetos nacionais na diversificação da matriz, combinando fontes renováveis e energia nuclear para fins pacíficos.

Al Mazrouei citou a Usina de Energia Nuclear de Barakah, com capacidade de geração de 5,6 gigawatts. De acordo com ele, a usina responde por 25% das necessidades de eletricidade dos Emirados e evita a emissão de 22,4 milhões de toneladas de carbono por ano.

O ministro afirmou ainda que o país continua ampliando sua capacidade de energia limpa no mercado doméstico e, ao mesmo tempo, seus investimentos internacionais, com o objetivo de diversificar a matriz, reforçar a segurança energética e ampliar parcerias estratégicas. Nesse contexto, a meta de capacidade de geração do Parque Solar Mohammed bin Rashid Al Maktoum para 2030 foi elevada em 60%.

Os investimentos da Masdar chegaram a cerca de US$ 45 bilhões e ajudaram a ampliar seu portfólio de energia limpa para mais de 65 gigawatts. A meta é alcançar 100 gigawatts até 2030.

Al Mazrouei disse que aumentar a eficiência energética continua sendo uma prioridade nacional paralelamente à expansão da geração. Com tecnologias avançadas e uso mais eficiente dos recursos, os Emirados buscam gerar maior valor econômico e, ao mesmo tempo, reduzir o consumo de energia e as emissões.

Segundo ele, o desenvolvimento do setor exige equilíbrio entre a ampliação da oferta e o aumento da eficiência no consumo, de modo a otimizar o uso dos recursos e acompanhar o crescimento econômico e populacional.

No plano internacional, o ministro destacou o Consenso dos Emirados, que estabeleceu a meta global de triplicar a capacidade de energia renovável até 2030. Ele também citou a liderança do país na Aliança Global para Eficiência Energética, voltada a apoiar os esforços para dobrar a taxa média anual global de melhoria da eficiência energética.

Al Mazrouei declarou que a expansão das fontes renováveis e o aumento da eficiência são caminhos complementares para acelerar a transição energética global e reduzir emissões.

Entre as prioridades para os próximos anos, o ministro citou acelerar a execução de projetos de energia, ampliar a participação do setor privado, desenvolver mecanismos de financiamento e transformar novas tecnologias em soluções práticas que possam ser adotadas em larga escala.

Segundo ele, essas medidas buscam atender às necessidades de desenvolvimento do país e produzir resultados concretos na segurança do abastecimento, no uso eficiente dos recursos e na competitividade econômica. Os Emirados, acrescentou, continuarão diversificando suas fontes de energia e ampliando projetos de energia limpa com uma estratégia de longo prazo voltada às necessidades atuais e futuras.