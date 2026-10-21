Presidente dos Emirados recebe primeiro-ministro de Singapura

ABU DHABI, 21 de outubro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu nesta quarta-feira (21) o primeiro-ministro de Singapura, Lawrence Wong, que faz uma visita oficial ao país.

Uma cerimônia oficial foi realizada para receber Wong, com a execução dos hinos nacionais de Singapura e dos Emirados e a apresentação de uma guarda de honra.

A recepção contou com o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; o vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan; o vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos de Desenvolvimento e Mártires, xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; o vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais, xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; o assessor do presidente dos Emirados, xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan; além de ministros e outras autoridades.