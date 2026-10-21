UFC 333 terá duas disputas de cinturão neste sábado em Abu Dhabi

ABU DHABI, 21 de outubro de 2026 (WAM) — A Etihad Arena, na Yas Island, recebe neste sábado (24) o UFC 333, que terá duas disputas de cinturão e confrontos entre alguns dos lutadores mais bem colocados no ranking em um dos principais eventos do UFC neste ano.

Na luta principal, o campeão peso-pena Alexander Volkanovski, que soma 28 vitórias e quatro derrotas, defenderá o cinturão contra o russo Movsar Evloev, primeiro colocado no ranking da categoria e invicto em 20 lutas.

Na outra disputa de cinturão, o campeão peso-galo Petr Yan, com 20 vitórias e cinco derrotas, enfrentará o georgiano Merab Dvalishvili, ex-campeão e primeiro colocado no ranking. Será o terceiro confronto entre os dois.

O card principal terá ainda Lone’er Kavanagh, sexto colocado entre os moscas, contra Ramazan Temirov, décimo; Alexander Volkov, segundo colocado entre os pesados, contra Rizvan Kuniev, sétimo; e Aaron Pico, 11º no peso-pena, contra Losene Keita.

Realizado em parceria com o Departamento de Cultura e Turismo de Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi), o UFC 333 será o 24º evento da organização sediado em Abu Dhabi.

A competição integra a Abu Dhabi Showdown Week, de 19 a 25 de outubro. A programação inclui ainda o UAE Warriors, em 22 de outubro, e o Power Slap 25, no dia 23, além de atividades para os fãs. Segundo os organizadores, todos os ingressos para o UFC 333 já estão esgotados.