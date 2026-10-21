UFC 333 terá duas disputas de cinturão neste sábado em Abu Dhabi

UFC 333 terá duas disputas de cinturão neste sábado em Abu Dhabi

ABU DHABI, 21 de outubro de 2026 (WAM) — A Etihad Arena, na Yas Island, recebe neste sábado (24) o UFC 333, que terá duas disputas de cinturão e confrontos entre alguns dos lutadores mais bem colocados no ranking em um dos principais eventos do UFC neste ano.

Na luta principal, o campeão peso-pena Alexander Volkanovski, que soma 28 vitórias e quatro derrotas, defenderá o cinturão contra o russo Movsar Evloev, primeiro colocado no ranking da categoria e invicto em 20 lutas.

Na outra disputa de cinturão, o campeão peso-galo Petr Yan, com 20 vitórias e cinco derrotas, enfrentará o georgiano Merab Dvalishvili, ex-campeão e primeiro colocado no ranking. Será o terceiro confronto entre os dois.

O card principal terá ainda Lone’er Kavanagh, sexto colocado entre os moscas, contra Ramazan Temirov, décimo; Alexander Volkov, segundo colocado entre os pesados, contra Rizvan Kuniev, sétimo; e Aaron Pico, 11º no peso-pena, contra Losene Keita.

Realizado em parceria com o Departamento de Cultura e Turismo de Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi), o UFC 333 será o 24º evento da organização sediado em Abu Dhabi.

A competição integra a Abu Dhabi Showdown Week, de 19 a 25 de outubro. A programação inclui ainda o UAE Warriors, em 22 de outubro, e o Power Slap 25, no dia 23, além de atividades para os fãs. Segundo os organizadores, todos os ingressos para o UFC 333 já estão esgotados.