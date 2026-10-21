Abdullah bin Zayed e vice-primeiro-ministro italiano discutem situação regional

ABU DHABI, 21 de outubro de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, discutiu as relações bilaterais e a parceria estratégica entre os Emirados e a Itália em conversa por telefone com Antonio Tajani, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores e da Cooperação Internacional da Itália. Os dois também trataram de formas de fortalecer esses vínculos para apoiar as prioridades de desenvolvimento dos dois países e suas aspirações de prosperidade econômica sustentável.

A conversa abordou ainda acontecimentos regionais e internacionais, a situação atual no Oriente Médio e formas de reforçar os esforços em curso para promover a segurança e a estabilidade nos âmbitos regional e internacional.