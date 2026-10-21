Ministros do Exterior dos Emirados e do Iraque discutem relações bilaterais e situação regional

ABU DHABI, 21 de outubro de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, e o vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores do Iraque, Fuad Hussein, discutiram, por telefone, a situação regional, o cenário no Oriente Médio e os esforços para reforçar a segurança e a estabilidade na região.

Os dois ministros também trataram de temas de interesse comum relacionados às relações fraternas entre Emirados e Iraque e de formas de ampliar a cooperação bilateral em benefício da prosperidade de seus povos.