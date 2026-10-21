Emirados oficializam candidatura de Lana Nusseibeh ao cargo de secretária-geral da ONU

ABU DHABI, 21 de outubro de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos oficializaram a candidatura da ministra de Estado Lana Zaki Nusseibeh ao cargo de secretária-geral das Nações Unidas.

O presidente dos Emirados, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, apresentou a candidatura em uma carta dirigida aos presidentes da Assembleia Geral e do Conselho de Segurança da ONU, de acordo com os procedimentos estabelecidos para a escolha e a nomeação do próximo secretário-geral.

Na carta, Mohamed bin Zayed destacou a ampla experiência de Nusseibeh nas Nações Unidas, sua capacidade de avaliação diante dos atuais desafios internacionais e seu histórico de atuação construtiva.

Além de exercer o cargo de ministra de Estado, Nusseibeh foi representante permanente dos Emirados nas Nações Unidas de 2013 a 2024. Nesse período, foi vice-presidente da Assembleia Geral, presidiu o Conselho Executivo da ONU Mulheres e copresidiu processos de revitalização da Assembleia Geral e de reforma do Conselho de Segurança. Também presidiu o Conselho de Segurança em duas ocasiões durante o mandato dos Emirados no órgão, em 2022 e 2023.

Sua atuação abrangeu áreas como paz e segurança, ação humanitária, desenvolvimento sustentável, riscos à segurança relacionados ao clima, questões ligadas às mulheres e reforma do sistema multilateral.

O Conselho de Segurança vem avaliando as candidaturas por meio de uma série de votações indicativas informais, a mais recente realizada em 16 de outubro.

Pela Carta das Nações Unidas, o secretário-geral é nomeado pela Assembleia Geral por recomendação do Conselho de Segurança. O processo de escolha continuará nas próximas semanas, enquanto os integrantes do conselho avaliam os candidatos que disputam o comando da organização a partir de janeiro de 2027.