Príncipe herdeiro de Abu Dhabi chega a Atenas para visita oficial à Grécia

ATENAS, 22 de outubro de 2026 (WAM) — O príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, chegou a Atenas para uma visita oficial à Grécia. Ao chegar no país, foi recebido pelo ministro grego das Relações Exteriores, George Gerapetritis.

O príncipe herdeiro viaja acompanhado de uma delegação de alto nível formada pelo major-general e piloto xeique Ahmed bin Tahnoun bin Mohammed Al Nahyan, vice-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas dos Emirados; o xeique Khalifa bin Tahnoon bin Mohammed Al Nahyan, presidente da Corte do Príncipe Herdeiro de Abu Dhabi; Sultan Ahmed Al Jaber, ministro da Indústria e Tecnologia Avançada e diretor-geral e CEO do grupo ADNOC; Reem Al Hashimy, ministra de Estado para Cooperação Internacional; Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro do Comércio Exterior; e Mohamed Hassan Alsuwaidi, ministro de Investimentos.

Ghanem Sultan Alsuwaidi, assessor para Assuntos de Segurança da Corte do Príncipe Herdeiro; Mohamed Khalifa Al Mubarak, presidente do Departamento de Cultura e Turismo de Abu Dhabi; Mansour Ibrahim Al Mansouri, presidente do Departamento de Saúde de Abu Dhabi; Saif Saeed Ghobash, secretário-geral do Conselho Executivo de Abu Dhabi e presidente do Escritório do Príncipe Herdeiro; Maryam Eid AlMheiri, presidente do Abu Dhabi Media Office e assessora para Relações Estratégicas da Corte do Príncipe Herdeiro; e Ali Obaid Al Dhaheri, embaixador dos Emirados na Grécia, também integram a delegação.