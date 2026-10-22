Operação liderada pelos Emirados identifica mais de US$ 39 bilhões ligados a fraudes e impede 123,7 milhões de tentativas de golpe na internet

ABU DHABI, 21 de outubro de 2026 (WAM) — A operação Confrontation Ghost, liderada pelos Emirados Árabes Unidos, identificou mais de US$ 39 bilhões em recursos financeiros e ativos digitais ligados a fraudes e impediu mais de 123,71 milhões de tentativas de golpe pela internet em todo o mundo. A iniciativa faz parte de um esforço internacional para combater esquemas organizados de fraude digital.

O Ministério do Interior dos Emirados coordenou a operação, que reuniu autoridades policiais de 30 países, a Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), a Aliança Global contra Golpes (Gasa, na sigla em inglês) e 13 parceiros do setor privado especializados em tecnologia, plataformas digitais e serviços financeiros.

A operação resultou na prisão de mais de 960 acusados, na identificação de mais de 3.500 suspeitos e de 15 mil vítimas e no compartilhamento de mais de 9.000 informes de inteligência.

As autoridades também bloquearam 4.126 contas bancárias, desativaram mais de 570 contas em redes sociais ligadas a fraudes e realizaram ações policiais em 29 centros usados para aplicar golpes.

Os países participantes, as autoridades judiciais e as empresas privadas envolvidas trabalham para recuperar os ativos identificados, avaliados em mais de US$ 39 bilhões.

A operação também ajudou a proteger mais de 4 bilhões de transações financeiras por mês com o uso da tecnologia de tokenização, reforçando a proteção dos dados dos usuários e reduzindo os riscos de fraude financeira.

Os 30 países participantes foram Emirados Árabes Unidos, Filipinas, Canadá, Noruega, Japão, Reino Unido, Equador, Romênia, Kuwait, Nepal, Uzbequistão, Dinamarca, Mianmar, Brasil, Jordânia, Itália, Maldivas, Singapura, Suécia, China, Senegal, França, Bahrein, Cazaquistão, Indonésia, Eslováquia, Quênia, Marrocos, Países Baixos e Coreia do Sul.

A iniciativa contou ainda com 13 parceiros do setor privado especializados em tecnologia, serviços financeiros e plataformas digitais: Bayut, Crypto.com, dubizzle, Feedzai, Ghostly Solutions, Group-IB, Huawei, Mastercard, Miya Pico, Meta, Outseer, TikTok e Trend Micro. A participação dessas empresas refletiu a cooperação entre governos e os setores de tecnologia e finanças para identificar fraudes, desarticular redes criminosas e impedir o uso indevido de plataformas digitais.

A operação Confrontation Ghost foi realizada durante três meses, de 1º de julho a 30 de setembro de 2026, e teve como foco três modalidades de crime digital: fraudes com uso de inteligência artificial, fraudes financeiras por meio de plataformas digitais e extorsão sexual pela internet.

A iniciativa também buscou ampliar a cooperação internacional, o compartilhamento de informações de inteligência e o rastreamento de atividades criminosas, além de acelerar as respostas a ameaças digitais.

Os resultados foram anunciados durante um evento paralelo organizado pelos Emirados na 13ª sessão da Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, realizada em Viena, na Áustria, de 19 a 23 de outubro de 2026. O encontro destacou a importância da cooperação internacional no combate às fraudes digitais organizadas.

A coronel Dana Al Marzouqi, diretora-geral do Departamento de Assuntos Internacionais do Ministério do Interior, afirmou que a operação demonstrou a importância da atuação conjunta dos países e da integração de recursos de segurança e tecnologia no combate às redes de fraude digital. Segundo ela, essas organizações exploram plataformas na internet, serviços financeiros e tecnologias emergentes para cometer crimes que ultrapassam as fronteiras nacionais.

Dana Al Marzouqi disse que o Ministério do Interior continua a ampliar a cooperação com países, organizações internacionais e empresas de tecnologia e serviços financeiros para combater fraudes digitais transnacionais, proteger pessoas e instituições, buscar os responsáveis e garantir que respondam por seus atos.

A coronel acrescentou que o compartilhamento de informações de inteligência em tempo real e a maior coordenação entre órgãos policiais e outras autoridades permitem detectar atividades suspeitas com mais rapidez e rastrear movimentações financeiras ilícitas. Segundo ela, essa cooperação também ajuda a transformar as informações e os conhecimentos compartilhados em medidas concretas contra redes criminosas.

A diretora-executiva do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (Unodc), Monica Kathina Juma, classificou a operação Confrontation Ghost como um modelo de cooperação internacional no enfrentamento de novas modalidades de crime.

Monica Juma afirmou que a iniciativa reuniu 30 países, 13 parceiros do setor privado e duas organizações internacionais para combater fraudes com uso de inteligência artificial, crimes financeiros digitais e extorsão sexual praticada com o auxílio da tecnologia.

A diretora-executiva elogiou a visão do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e seu apoio contínuo aos esforços para fortalecer a cooperação internacional.

Monica Juma também destacou o papel dos Emirados na mobilização de esforços internacionais e na coordenação de parcerias para garantir o sucesso da operação. Segundo ela, essa atuação reflete o compromisso da liderança do país com a ação internacional conjunta e com o fortalecimento da segurança e da estabilidade globais.

A diretora-executiva ressaltou que o uso crescente de tecnologias digitais e inteligência artificial para cometer fraudes, assim como a exploração de plataformas digitais, contas bancárias e criptomoedas para transferir recursos e ocultar sua origem, exige o aperfeiçoamento constante das medidas de combate a esses crimes e o fortalecimento da coordenação e da cooperação internacionais.