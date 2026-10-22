AL DHAFRA, 21 de outubro de 2026 (WAM) — A quarta edição do Festival de Corridas de Camelos de Al Dhafra começa nesta quinta-feira (22), sob o patrocínio do xeique Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante do governante na região de Al Dhafra.

Organizado pela Federação de Corridas de Camelos, o festival será realizado até 25 de outubro e contará com 104 provas nas categorias Haqayiq, Laqaya e Iza'a.

A competição terá 12 troféus, quatro para cada categoria, além de prêmios em dinheiro e bens de alto valor para os vencedores.

Os organizadores esperam grande participação, após a presença expressiva de proprietários de camelos dos Emirados Árabes Unidos e de outros países do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) nas edições anteriores.

A comissão organizadora confirmou a conclusão de todos os preparativos para o festival, cujas provas serão na pista de corridas de camelos de Madinat Zayed, na região de Al Dhafra.