Príncipe herdeiro de Ajman recebe embaixador da Moldávia

AJMAN, 22 de outubro de 2026 (WAM) — O príncipe herdeiro de Ajman e presidente do Conselho Executivo do emirado, xeique Ammar bin Humaid Al Nuaimi, recebeu o embaixador da Moldávia nos Emirados Árabes Unidos, Anatol Vangheli.

Ammar deu as boas-vindas ao embaixador e à delegação que o acompanhava. Durante o encontro, os dois discutiram formas de fortalecer as relações entre os Emirados e a Moldávia em diversas áreas, além de trocar opiniões sobre assuntos de interesse comum.

O embaixador agradeceu ao príncipe herdeiro de Ajman pela recepção e hospitalidade. Vangheli destacou a posição dos Emirados nos cenários regional e internacional, as relações de cooperação e amizade entre os dois países e os avanços no desenvolvimento do emirado de Ajman.

A reunião contou com a presença do xeique Humaid bin Ammar bin Humaid Al Nuaimi, membro do Conselho Executivo de Ajman; do xeique Rashid bin Ammar bin Humaid Al Nuaimi, presidente do Departamento Digital de Ajman; e de outras autoridades.