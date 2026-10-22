Emirados Árabes Unidos condenam ataque dos houthis contra aeroporto na Arábia Saudita

ABU DHABI, 22 de outubro de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram com veemência o ataque do grupo houthi ao Aeroporto Internacional Rei Fahd, na Arábia Saudita, que deixou dois mortos e vários civis feridos.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês) afirmou que o ataque representa uma violação flagrante da soberania da Arábia Saudita e uma ameaça à segurança e à estabilidade do país.

O ministério reafirmou a total solidariedade dos Emirados à Arábia Saudita e o apoio a todas as medidas destinadas a preservar a segurança e a estabilidade do país.

Os Emirados também manifestaram solidariedade e pesar às famílias das vítimas, apresentaram sinceras condolências e desejaram que todos os feridos se recuperem rapidamente.