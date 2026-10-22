Emirados Árabes Unidos condenam ataque dos houthis contra aeroporto na Arábia Saudita

Emirados Árabes Unidos condenam ataque dos houthis contra aeroporto na Arábia Saudita

ABU DHABI, 22 de outubro de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram com veemência o ataque do grupo houthi ao Aeroporto Internacional Rei Fahd, na Arábia Saudita, que deixou dois mortos e vários civis feridos.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês) afirmou que o ataque representa uma violação flagrante da soberania da Arábia Saudita e uma ameaça à segurança e à estabilidade do país.

O ministério reafirmou a total solidariedade dos Emirados à Arábia Saudita e o apoio a todas as medidas destinadas a preservar a segurança e a estabilidade do país.

Os Emirados também manifestaram solidariedade e pesar às famílias das vítimas, apresentaram sinceras condolências e desejaram que todos os feridos se recuperem rapidamente.