Presidente dos Emirados recebe medalhistas do jiu-jítsu nos Jogos Asiáticos

ABU DHABI, 22 de outubro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu integrantes da seleção de jiu-jítsu do país que conquistaram medalhas na 20ª edição dos Jogos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026, no Japão. Os atletas estavam acompanhados por membros das equipes técnica e administrativa.

Mohamed bin Zayed parabenizou os atletas pela conquista, que refletiu o esforço conjunto de competidores, treinadores e dirigentes. Também elogiou a determinação dos representantes dos Emirados durante os Jogos.

O líder dos Emirados afirmou que o país dá grande importância ao esporte e continua a apoiar seu desenvolvimento para fortalecer a posição emiradense no cenário internacional. O presidente também disse esperar que a conquista da equipe sirva de incentivo para novos avanços em diferentes modalidades esportivas nos Emirados.

Os integrantes da seleção de jiu-jítsu expressaram orgulho pelo resultado e destacaram que o apoio e o incentivo do presidente são uma importante motivação para buscar novas conquistas ao representar os Emirados em competições esportivas internacionais.