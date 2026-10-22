Ministros das Relações Exteriores dos Emirados e da França discutem relações estratégicas e situação regional

ABU DHABI, 22 de outubro de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, e o ministro da Europa e das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot, discutiram por telefone formas de fortalecer e ampliar as relações estratégicas entre os países em diversas áreas.

Os ministros também trataram de questões regionais e internacionais de interesse comum e analisaram os últimos acontecimentos no Oriente Médio. Avaliaram ainda formas de apoiar os esforços para consolidar a paz e a segurança nos âmbitos regional e internacional.