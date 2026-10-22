Ministros das Relações Exteriores dos Emirados e do Senegal discutem relações bilaterais e questões regionais e internacionais

ABU DHABI, 22 de outubro de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, e o ministro senegalês da Integração Africana, das Relações Exteriores e dos Senegaleses no Exterior, Cheikh Niang, discutiram as relações bilaterais e formas de fortalecer a cooperação para apoiar as prioridades de desenvolvimento dos dois países.

Durante a conversa telefônica, os dois ministros também trataram de questões regionais e internacionais de interesse comum.