Ministros das Relações Exteriores dos Emirados e da Síria discutem situação regional

ABU DHABI, 22 de outubro de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, e o ministro das Relações Exteriores e dos Expatriados da Síria, Asaad Al Shaibani, discutiram por telefone os acontecimentos na região e os esforços para manter a segurança e a estabilidade.

Os dois ministros também conversaram sobre as relações fraternas entre os países e formas de fortalecer a cooperação bilateral para atender aos interesses comuns e promover a prosperidade e o bem-estar de suas populações.