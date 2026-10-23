Ministros das Relações Exteriores dos Emirados e do Egito discutem situação regional

ABU DHABI, 23 de outubro de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, e o ministro egípcio das Relações Exteriores, da Cooperação Internacional e dos Egípcios no Exterior, Badr Abdelatty, discutiram as relações fraternas entre os dois países e formas de fortalecer a cooperação para apoiar suas prioridades de desenvolvimento.

Durante a conversa telefônica, os dois ministros também trataram dos acontecimentos regionais e da situação geral na região.