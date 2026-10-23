Príncipe herdeiro de Abu Dhabi visita Galeria Nacional da Grécia em Atenas

Príncipe herdeiro de Abu Dhabi visita Galeria Nacional da Grécia em Atenas

ATENAS, 23 de outubro de 2026 (WAM) — O príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, visitou a Galeria Nacional da Grécia, em Atenas, durante visita oficial ao país.

O xeique Khaled conheceu obras que retratam aspectos da história, da cultura e do legado da civilização grega, além de mostrar a evolução da arte do país ao longo de diferentes períodos históricos.

Durante a visita, o príncipe herdeiro recebeu informações sobre algumas das principais obras do acervo, sua importância histórica e cultural e o papel da galeria na preservação e divulgação do patrimônio artístico grego. A visita também destacou a importância da arte como expressão da identidade e da história dos povos e como forma de promover o diálogo e a compreensão entre diferentes culturas.

A instituição, cujo nome oficial é Galeria Nacional – Museu Alexandros Soutsos, é um dos principais centros culturais e artísticos da Grécia. Fundada em 1900, reúne mais de 20 mil obras, entre pinturas, esculturas, gravuras e outras formas de expressão artística, que documentam a evolução da arte grega desde o período pós-bizantino até a era moderna.