Príncipe herdeiro de Abu Dhabi visita Galeria Nacional da Grécia em Atenas

ATENAS, 23 de outubro de 2026 (WAM) — O príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, visitou a Galeria Nacional da Grécia, em Atenas, durante visita oficial ao país.

O xeique Khaled conheceu obras que retratam aspectos da história, da cultura e do legado da civilização grega, além de mostrar a evolução da arte do país ao longo de diferentes períodos históricos.

Durante a visita, o príncipe herdeiro recebeu informações sobre algumas das principais obras do acervo, sua importância histórica e cultural e o papel da galeria na preservação e divulgação do patrimônio artístico grego. A visita também destacou a importância da arte como expressão da identidade e da história dos povos e como forma de promover o diálogo e a compreensão entre diferentes culturas.

A instituição, cujo nome oficial é Galeria Nacional – Museu Alexandros Soutsos, é um dos principais centros culturais e artísticos da Grécia. Fundada em 1900, reúne mais de 20 mil obras, entre pinturas, esculturas, gravuras e outras formas de expressão artística, que documentam a evolução da arte grega desde o período pós-bizantino até a era moderna.