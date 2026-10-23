Emirados Árabes Unidos condenam ataque terrorista contra igreja na Jordânia

ABU DHABI, 23 de outubro de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram com veemência um ataque terrorista contra a igreja Hamoud, na província de Karak, na Jordânia. O ataque, que envolveu disparos de arma de fogo, deixou mortos e feridos.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês) reafirmou a condenação dos Emirados a atos terroristas e criminosos desse tipo e sua rejeição a todas as formas de violência, extremismo e terrorismo que ameacem a segurança e a estabilidade.

O ministério expressou sinceras condolências e manifestou pesar às famílias das vítimas, à Jordânia e à população do país. Também desejou que todos os feridos se recuperem rapidamente.