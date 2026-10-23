Ministros das Relações Exteriores dos Emirados e da Mauritânia discutem relações bilaterais e situação regional

ABU DHABI, 23 de outubro de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, discutiu por telefone as relações bilaterais com Mohamed Salem Ould Merzoug, ministro das Relações Exteriores, da Cooperação Africana e dos Mauritanos no Exterior da Mauritânia.

Os dois ministros também trataram das relações fraternas entre os países e de formas de ampliar a cooperação em diversas áreas, em benefício dos interesses comuns.

A conversa abordou ainda a situação atual na região e outras questões regionais de interesse comum.