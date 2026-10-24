Presidente dos Emirados apresenta condolências ao rei da Jordânia por ataque a igreja em Karak

ABU DHABI, 24 de outubro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, telefonou neste sábado (24) para o rei Abdullah bin Al Hussein, da Jordânia, e apresentou condolências pelas vítimas de um ataque a uma igreja na província de Karak.

Mohamed bin Zayed também manifestou pesar e solidariedade à população jordaniana e às famílias das vítimas e desejou rápida recuperação aos feridos.

O presidente reafirmou a solidariedade dos Emirados à Jordânia diante de qualquer tentativa de comprometer a segurança do país e de seus cidadãos.

O rei Abdullah agradeceu a Mohamed bin Zayed pelas manifestações de solidariedade à Jordânia e à sua população.