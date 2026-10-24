Emirados Árabes Unidos anunciam ajuda emergencial a vítimas de terremoto no Panamá

ABU DHABI, 24 de outubro de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos anunciaram uma ação emergencial de ajuda humanitária às pessoas afetadas pelo terremoto que atingiu diversas regiões do Panamá, causando danos materiais e a retirada de moradores de áreas de risco. A iniciativa, coordenada pela Agência de Ajuda dos Emirados, segue orientações do presidente do país, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

A resposta faz parte da política humanitária dos Emirados e de seu compromisso internacional de solidariedade a países e comunidades atingidos por terremotos, furacões e outros desastres naturais. A iniciativa prevê o fornecimento de itens essenciais e materiais para abrigos, com o objetivo de amenizar os efeitos do terremoto sobre a população afetada, incluindo pessoas de todas as idades.

O presidente da Agência de Ajuda dos Emirados, Tareq Ahmed Al Ameri, destacou o papel do país na prestação rápida de assistência a populações afetadas por desastres naturais e crises humanitárias em diferentes partes do mundo. Segundo ele, a resposta imediata é fundamental para atender às necessidades das vítimas, acelerar a recuperação das áreas atingidas e restabelecer a estabilidade.

Al Ameri afirmou que a agência, em coordenação com a Embaixada dos Emirados no Panamá, trabalha com autoridades locais e organizações internacionais para garantir que a ajuda chegue rapidamente a quem precisa, especialmente às regiões mais afetadas e às famílias em situação de maior vulnerabilidade. As ações seguem avaliações humanitárias realizadas por organismos competentes das Nações Unidas.