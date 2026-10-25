Líderes dos Emirados parabenizam presidente do Cazaquistão pelo Dia da República

ABU DHABI, 25 de outubro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem de felicitações ao presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, para marcar o Dia da República do país.

O vice-presidente dos Emirados, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o também vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, enviaram mensagens semelhantes a Tokayev, ao primeiro-ministro do Cazaquistão, Oljas Bektenov, e ao vice-presidente do país, Erlan Karin.