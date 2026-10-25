Dois comboios dos Emirados levam 260 toneladas de alimentos a Gaza

GAZA, 25 de outubro de 2026 (WAM) — Dois comboios de ajuda humanitária dos Emirados Árabes Unidos, com dez caminhões transportando 260 toneladas de alimentos, entraram na Faixa de Gaza nesta semana como parte da Operação Chivalrous Knight 3. A iniciativa integra os esforços do país para apoiar a população palestina e atender às suas necessidades básicas.

Com a chegada dos dois comboios, o número de caminhões que entraram na Faixa de Gaza desde o início da operação chegou a 14.594, com um total de 138.290 toneladas de ajuda humanitária.

A equipe da operação continua a preparar novos comboios no Centro Logístico de Ajuda Humanitária dos Emirados, na cidade egípcia de Al Arish. O trabalho inclui o recebimento, a triagem, a preparação e o envio de suprimentos para Gaza, em uma operação logística integrada para manter o fluxo de assistência humanitária e garantir que a ajuda chegue a quem precisa.

Os comboios fazem parte dos esforços dos Emirados para manter o envio regular de ajuda humanitária, aliviar o sofrimento da população palestina e atender às suas necessidades mais urgentes.

A Chivalrous Knight 3 reforça o compromisso dos Emirados com a assistência humanitária à população palestina, refletindo a tradição do país nessa área e seus valores de solidariedade e responsabilidade humanitária.