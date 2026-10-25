Emirados Árabes Unidos manifestam solidariedade às Filipinas após queda de duas aeronaves militares

ABU DHABI, 25 de outubro de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos manifestaram solidariedade às Filipinas após a queda de duas aeronaves da Força Aérea do país durante uma missão de treinamento em uma base aérea na província de Batangas, ao sul da capital, Manila. Os acidentes deixaram quatro pilotos mortos.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês) manifestou pesar pela tragédia e apresentou sinceras condolências às famílias das vítimas, às Filipinas e à população do país.