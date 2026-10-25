Presidentes dos Emirados e do Benin discutem fortalecimento das relações bilaterais

ABU DHABI, 25 de outubro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e o presidente do Benin, Romuald Wadagni, discutiram neste domingo (25) formas de fortalecer as relações bilaterais, sobretudo nas áreas de economia e investimentos.

Mohamed bin Zayed recebeu Wadagni, que está em visita de trabalho aos Emirados, e disse esperar que a viagem contribua para ampliar a cooperação entre os países, em apoio às suas prioridades de desenvolvimento e à prosperidade de suas populações.

Os dois líderes reafirmaram o compromisso de aprofundar as relações bilaterais e buscar novas oportunidades de cooperação, especialmente em energia renovável, agricultura, infraestrutura e segurança alimentar.

A reunião também abordou a Conferência da ONU sobre a Água de 2026, que será realizada nos Emirados em dezembro. Os líderes destacaram a importância do evento para ampliar os esforços internacionais destinados a enfrentar os desafios relacionados à água, melhorar sua gestão e garantir a sustentabilidade dos recursos hídricos.

Mohamed bin Zayed reafirmou o interesse dos Emirados em fortalecer a cooperação para o desenvolvimento com países africanos, incluindo o Benin, e estabelecer parcerias sustentáveis que contribuam para o crescimento e a prosperidade a longo prazo.

A reunião contou com a presença do xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais; do xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, assessor do presidente dos Emirados; além de ministros e outras autoridades. Também participou do encontro a delegação que acompanhava o presidente do Benin, formada por ministros e autoridades.