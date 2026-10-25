Príncipe herdeiro de Abu Dhabi inicia visita oficial ao Canadá nesta segunda-feira

ABU DHABI, 25 de outubro de 2026 (WAM) — O príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, iniciará uma visita oficial ao Canadá nesta segunda-feira (26).

Durante a visita, o príncipe herdeiro se reunirá com o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, para discutir formas de fortalecer as relações bilaterais, aprofundar a parceria estratégica entre os dois países e ampliar a cooperação em setores prioritários, com foco nos interesses comuns e nos objetivos de crescimento e prosperidade.

As relações entre os Emirados Árabes Unidos e o Canadá têm mais de cinco décadas e se baseiam na confiança mútua e na cooperação. Os dois países compartilham o compromisso de fortalecer os laços econômicos e ampliar a colaboração em setores estratégicos, de acordo com seus interesses de longo prazo.