Emirados Árabes Unidos condenam tentativa dos houthis de atacar áreas da Arábia Saudita

ABU DHABI, 25 de outubro de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram com veemência a tentativa do grupo houthi de atingir diversas áreas da Arábia Saudita com mísseis balísticos.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês) afirmou que a tentativa de ataque representa uma violação flagrante da soberania da Arábia Saudita e uma ameaça à segurança e à estabilidade do país.

O ministério reafirmou a total solidariedade dos Emirados à Arábia Saudita e seu apoio a todas as medidas destinadas a preservar a segurança e a estabilidade do país.