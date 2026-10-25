Emirados Árabes Unidos condenam tentativa dos houthis de atacar áreas da Arábia Saudita

Emirados Árabes Unidos condenam tentativa dos houthis de atacar áreas da Arábia Saudita

ABU DHABI, 25 de outubro de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram com veemência a tentativa do grupo houthi de atingir diversas áreas da Arábia Saudita com mísseis balísticos.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês) afirmou que a tentativa de ataque representa uma violação flagrante da soberania da Arábia Saudita e uma ameaça à segurança e à estabilidade do país.

O ministério reafirmou a total solidariedade dos Emirados à Arábia Saudita e seu apoio a todas as medidas destinadas a preservar a segurança e a estabilidade do país.