Acordo deve ampliar em mais de US$ 1 bilhão exportações dos Emirados para o Benin até 2033, diz ministro

ABU DHABI, 25 de outubro de 2026 (WAM) — O Acordo de Parceria Econômica Abrangente (CEPA, na sigla em inglês), assinado neste domingo (25) entre os Emirados Árabes Unidos e o Benin, deve aumentar em mais de US$ 1 bilhão as exportações dos Emirados para o país africano até 2033. No mesmo período, as exportações do Benin para os Emirados devem crescer mais de US$ 100 milhões, segundo o ministro do Comércio Exterior, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi. O acordo deve abrir novas oportunidades de comércio e investimentos entre os dois países.

Em entrevista à Agência de Notícias dos Emirados (WAM), Al Zeyoudi explicou que o acordo prevê a liberalização de cerca de 97% do comércio atual entre os dois países, além da eliminação ou redução de uma parcela significativa das tarifas alfandegárias.

O ministro afirmou que o acordo representa um avanço importante na cooperação entre os Emirados e o Benin e no fortalecimento das relações do país com o continente africano. Segundo ele, as negociações avançaram em ritmo recorde nos últimos meses.

Al Zeyoudi parabenizou as lideranças políticas e empresariais dos dois países pela assinatura do acordo e destacou as oportunidades que ele oferece em diversos setores. O ministro ressaltou o forte crescimento econômico do Benin nos últimos dois anos, com expansão superior a 7,5% no ano passado, o que abre perspectivas para empresas privadas dos Emirados interessadas em entrar no mercado beninense.

Entre os principais produtos exportados pelo Benin para os Emirados estão algodão, alguns tipos de castanhas, soja e alimentos. Segundo o ministro, esses produtos têm espaço no mercado dos Emirados e também podem ser reexportados pelo país para outros mercados internacionais.

Al Zeyoudi acrescentou que o Benin importa uma ampla variedade de equipamentos, produtos eletrônicos, aparelhos e peças de reposição utilizados diretamente nos setores industrial e de infraestrutura.

O ministro afirmou que o acordo também cria oportunidades nas áreas de serviços e investimentos. Ele citou a assinatura de um acordo no setor de energia renovável durante uma mesa-redonda realizada mais cedo neste domingo.

Al Zeyoudi destacou que empresas dos Emirados já atuam no Benin, com investimentos em fábricas de roupas que aproveitam a produção local de algodão. Segundo ele, os metais preciosos, especialmente o ouro, terão papel importante na expansão do comércio bilateral. O ministro também apontou oportunidades significativas nos setores de eletrônicos e tecnologia.

A logística é outra área considerada estratégica pelo ministro, devido à posição do Benin como porta de entrada para países vizinhos e à sua importância na exportação de produtos africanos para mercados internacionais. Al Zeyoudi afirmou que estão em andamento iniciativas para melhorar as conexões logísticas e facilitar a circulação de mercadorias e serviços.

O ministro reafirmou que o acordo amplia a presença dos Emirados no continente africano e permite estender ao Benin a experiência do país em investimentos.

Al Zeyoudi disse ainda que a iniciativa faz parte do programa de Acordos de Parceria Econômica Abrangente dos Emirados, que busca diversificar os mercados internacionais e ampliar a presença global de empresas e residentes do país.