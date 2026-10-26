Petróleo recua após se aproximar do maior nível em seis meses

CAPITAIS, 26 de outubro de 2026 (WAM) — Os preços do petróleo caíram nesta segunda-feira (26), após se aproximarem dos maiores níveis em quase seis meses no fim da semana passada.

Às 2h32 GMT, os contratos futuros do petróleo americano recuavam US$ 2,14, ou 2,07%, a US$ 101,13 por barril. Já os contratos futuros do Brent caíam US$ 2,12, ou 1,82%, a US$ 114,60 por barril.

Na sexta-feira (23), os preços haviam fechado com alta de quase US$ 3. O Brent encerrou a semana com valorização de 6%, enquanto o petróleo West Texas Intermediate (WTI) acumulou ganho de 2,3%.