Líderes dos Emirados parabenizam presidente da Áustria pelo Dia Nacional

ABU DHABI, 26 de outubro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem de felicitações ao presidente da Áustria, Alexander Van der Bellen, pelo Dia Nacional do país.

O vice-presidente dos Emirados, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o também vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, enviaram mensagens semelhantes ao presidente austríaco e ao chanceler federal da Áustria, Christian Stocker.