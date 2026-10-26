Ministros das Relações Exteriores dos Emirados e de Brunei discutem relações bilaterais

ABU DHABI, 26 de outubro de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, e o ministro das Relações Exteriores de Brunei, príncipe Abdul Mateen, discutiram por telefone as relações bilaterais e formas de fortalecê-las.

Os dois ministros avaliaram oportunidades de ampliar a cooperação, especialmente nas áreas de economia e desenvolvimento, para atender aos interesses comuns e promover a prosperidade de suas populações.

A conversa também abordou questões regionais e internacionais, sobre as quais os ministros compartilharam suas avaliações.