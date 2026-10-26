Príncipe herdeiro de Fujairah recebe embaixadores da Mauritânia, da Geórgia e do Haiti

FUJAIRAH, 26 de outubro de 2026 (WAM) — O príncipe herdeiro de Fujairah, xeique Mohammed bin Hamad bin Mohammed Al Sharqi, recebeu separadamente, em seu gabinete na Corte do Governante, os embaixadores da Mauritânia, Abdallahi Bah Kebd; da Geórgia, George Janjgava; e do Haiti, François Guillaume II. Kebd é embaixador extraordinário e plenipotenciário de seu país nos Emirados Árabes Unidos.

O príncipe herdeiro deu as boas-vindas aos diplomatas, que fizeram visitas de cortesia, e desejou sucesso no exercício de suas funções.

Os encontros também abordaram assuntos de interesse comum e formas de fortalecer a cooperação e ampliar as relações em diversas áreas.

Os embaixadores expressaram satisfação pelos encontros com o príncipe herdeiro de Fujairah, agradeceram a recepção calorosa e elogiaram os avanços no desenvolvimento do emirado.

Ahmed Hamdan Al Zeyoudi, diretor do Gabinete do Príncipe Herdeiro de Fujairah, participou das reuniões.