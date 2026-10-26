Ministros das Relações Exteriores dos Emirados e do Egito discutem cooperação e situação regional

ABU DHABI, 26 de outubro de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, e o ministro egípcio das Relações Exteriores, da Cooperação Internacional e dos Egípcios no Exterior, Badr Abdelatty, discutiram as relações de amizade entre os dois países e formas de ampliar a cooperação bilateral para atender aos interesses comuns e promover o desenvolvimento e a prosperidade de suas populações.

Durante a conversa por telefone, os dois ministros também analisaram os últimos acontecimentos e a situação atual na região.