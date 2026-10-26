Presidente do Paraguai agradece ao líder dos Emirados por resposta humanitária

ABU DHABI, 26 de outubro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu nesta segunda-feira (26) um telefonema do presidente do Paraguai, Santiago Peña. Os dois discutiram a cooperação bilateral e formas de fortalecer as relações entre os países, com foco nos interesses comuns e nos objetivos compartilhados de desenvolvimento sustentável e prosperidade.

Durante a conversa, Peña agradeceu ao presidente dos Emirados pela rápida mobilização de ajuda humanitária para atender às pessoas afetadas pelo mau tempo que atingiu recentemente o Paraguai. O presidente paraguaio também reafirmou a solidez das relações entre os dois países.