Ministros das Relações Exteriores dos Emirados e da Tanzânia discutem cooperação e situação regional e internacional

ABU DHABI, 26 de outubro de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, e o ministro das Relações Exteriores e da Cooperação com a África Oriental da Tanzânia, Mahmoud Thabit Kombo, discutiram as relações bilaterais e formas de ampliar a cooperação em diversas áreas.

Durante a conversa por telefone, os dois ministros também analisaram a situação regional e trataram de questões regionais e internacionais de interesse comum.