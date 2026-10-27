Príncipe herdeiro de Abu Dhabi chega a Ottawa para visita oficial ao Canadá

CANADÁ, 27 de outubro de 2026 (WAM) — O príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, chegou a Ottawa para iniciar uma visita oficial ao Canadá.

Na chegada ao Aeroporto Internacional Ottawa Macdonald-Cartier, o príncipe herdeiro foi recebido pela ministra das Relações Exteriores do Canadá, Anita Anand.

O xeique Khaled está acompanhado de uma delegação de alto nível formada pelo xeique Khalifa bin Tahnoon bin Mohammed Al Nahyan, presidente da Corte do Príncipe Herdeiro de Abu Dhabi; Sultan Ahmed Al Jaber, ministro da Indústria e Tecnologia Avançada e diretor-geral e presidente-executivo do grupo ADNOC; Reem Al Hashimy, ministra de Estado para a Cooperação Internacional; Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro do Comércio Exterior; Mohamed Hassan Alsuwaidi, ministro dos Investimentos; e Mohamed bin Mubarak Fadhel Al Mazrouei, ministro de Estado para Assuntos de Defesa.

A delegação também inclui Sultan bin Saeed Al Mansoori, enviado do ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos ao Canadá e presidente das Câmaras de Dubai; Ghanem Sultan Alsuwaidi, assessor para Assuntos de Segurança da Corte do Príncipe Herdeiro; Saif Saeed Ghobash, secretário-geral do Conselho Executivo de Abu Dhabi e presidente do Gabinete do Príncipe Herdeiro; Maryam Eid AlMheiri, presidente do Escritório de Mídia de Abu Dhabi e assessora para Relações Estratégicas da Corte do Príncipe Herdeiro; Abdulrahman Ali Almur Al Neyadi, embaixador dos Emirados no Canadá; e Hamad Salem Al Ketbi, diretor-geral do Protocolo do Príncipe Herdeiro na Corte do Príncipe Herdeiro.