Ministros das Relações Exteriores dos Emirados e da Austrália discutem formas de fortalecer relações bilaterais

ABU DHABI, 27 de outubro de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, discutiu as relações bilaterais com a ministra das Relações Exteriores da Austrália, Penny Wong, e formas de ampliar a cooperação no âmbito do Acordo de Parceria Econômica Abrangente (CEPA, na sigla em inglês) entre os dois países.

Durante a conversa por telefone, os dois ministros também analisaram a situação atual na região e trataram de questões regionais e internacionais de interesse comum.