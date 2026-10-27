Príncipe herdeiro de Abu Dhabi participa de jantar oferecido pelo primeiro-ministro do Canadá

OTTAWA, 27 de outubro de 2026 (WAM) — O príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, participou de um jantar oficial oferecido pelo primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, em sua homenagem e à delegação que o acompanha durante visita oficial ao país.

Carney deu as boas-vindas ao príncipe herdeiro e à delegação e manifestou a expectativa de que a visita contribua para fortalecer as relações de amizade e cooperação entre o Canadá e os Emirados Árabes Unidos.

O xeique Khaled agradeceu ao primeiro-ministro canadense pela recepção calorosa e pela hospitalidade. Expressou o desejo de que a parceria estratégica entre os dois países continue a se fortalecer.

Durante o jantar, os dois lados conversaram sobre as relações entre os Emirados e o Canadá e formas de ampliar a cooperação e a parceria estratégica em diversos setores. O encontro também abordou assuntos de interesse comum.

O jantar contou com a presença de integrantes da delegação oficial dos Emirados que acompanha o príncipe herdeiro, além de ministros e autoridades do governo canadense.