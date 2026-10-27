Presidente dos Emirados concede Ordem de Zayed II de primeira classe a tripulantes da flydubai

ABU DHABI, 27 de outubro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, concedeu a Ordem de Zayed II, de primeira classe, a integrantes da tripulação da flydubai envolvidos em um incidente durante um voo em setembro. A homenagem reconhece a coragem dos profissionais e seus esforços para garantir a segurança dos passageiros.

As condecorações foram entregues pelo príncipe herdeiro de Dubai, vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa, xeique Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, que elogiou a atuação e o senso de responsabilidade dos tripulantes.

Os profissionais agradeceram ao presidente dos Emirados e expressaram orgulho pelo reconhecimento, que, segundo eles, reflete a valorização do espírito de serviço, da dedicação e do compromisso.

A cerimônia contou com a presença do xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos de Desenvolvimento e dos Mártires; do xeique Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente da Autoridade de Aviação Civil de Dubai, presidente dos Aeroportos de Dubai e presidente e diretor-executivo da Emirates Airline e do grupo Emirates; além de outras autoridades.