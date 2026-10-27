Presidente dos Emirados recebe tripulantes da flydubai envolvidos em incidente em setembro

ABU DHABI, 27 de outubro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu nesta terça-feira (27) os tripulantes da flydubai envolvidos em um incidente durante um voo em 30 de setembro. O encontro contou com a presença do vice-presidente dos Emirados, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Os dois líderes elogiaram a coragem e o profissionalismo da tripulação ao garantir a segurança dos passageiros e da aeronave. Também reafirmaram que a proteção e a segurança das pessoas estão entre as principais prioridades dos Emirados.

O encontro contou com a presença do xeique Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe herdeiro de Dubai, vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa; do xeique Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, primeiro vice-governante de Dubai, vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças; do xeique Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante do governante na região de Al Dhafra; do xeique Saif bin Mohammed Al Nahyan; do xeique Suroor bin Mohammed Al Nahyan; e do xeique Nahyan bin Zayed Al Nahyan, presidente da Fundação Zayed para o Bem.

Também estiveram presentes o tenente-general xeique Saif bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro do Interior; o xeique Khalid bin Zayed Al Nahyan, presidente do Conselho da Autoridade Zayed para Pessoas com Deficiência; o xeique Sultan bin Khalifa Al Nahyan, assessor do presidente dos Emirados; o xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos de Desenvolvimento e dos Mártires; e o xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais.

Participaram ainda o xeique Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente da Autoridade de Aviação Civil de Dubai, presidente dos Aeroportos de Dubai e presidente e diretor-executivo da Emirates Airline e do grupo Emirates; e o xeique Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministro da Tolerância e da Convivência, além de outros xeiques, autoridades e convidados.