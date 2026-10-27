Presidente dos Emirados recebe tripulantes da flydubai envolvidos em incidente em setembro

Presidente dos Emirados recebe tripulantes da flydubai envolvidos em incidente em setembro

ABU DHABI, 27 de outubro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu nesta terça-feira (27) os tripulantes da flydubai envolvidos em um incidente durante um voo em 30 de setembro. O encontro contou com a presença do vice-presidente dos Emirados, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Os dois líderes elogiaram a coragem e o profissionalismo da tripulação ao garantir a segurança dos passageiros e da aeronave. Também reafirmaram que a proteção e a segurança das pessoas estão entre as principais prioridades dos Emirados.

O encontro contou com a presença do xeique Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe herdeiro de Dubai, vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa; do xeique Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, primeiro vice-governante de Dubai, vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças; do xeique Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante do governante na região de Al Dhafra; do xeique Saif bin Mohammed Al Nahyan; do xeique Suroor bin Mohammed Al Nahyan; e do xeique Nahyan bin Zayed Al Nahyan, presidente da Fundação Zayed para o Bem.

Também estiveram presentes o tenente-general xeique Saif bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro do Interior; o xeique Khalid bin Zayed Al Nahyan, presidente do Conselho da Autoridade Zayed para Pessoas com Deficiência; o xeique Sultan bin Khalifa Al Nahyan, assessor do presidente dos Emirados; o xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos de Desenvolvimento e dos Mártires; e o xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais.

Participaram ainda o xeique Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente da Autoridade de Aviação Civil de Dubai, presidente dos Aeroportos de Dubai e presidente e diretor-executivo da Emirates Airline e do grupo Emirates; e o xeique Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministro da Tolerância e da Convivência, além de outros xeiques, autoridades e convidados.