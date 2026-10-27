Ministros das Relações Exteriores dos Emirados e da África do Sul discutem relações bilaterais e situação regional

ABU DHABI, 27 de outubro de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, discutiu as relações bilaterais e formas de ampliar a cooperação para apoiar as prioridades de desenvolvimento com o ministro das Relações Internacionais e Cooperação da África do Sul, Ronald Lamola, durante uma conversa por telefone.

Os dois ministros também analisaram a situação regional e internacional e discutiram formas de fortalecer a segurança e a estabilidade em ambas as esferas.