Presidente dos Emirados cria Dia de Zayed, o Fundador, para celebrar seu legado e inspirar futuras gerações

• A nova data comemorativa nacional será celebrada anualmente em 7 de janeiro para homenagear a vida e o legado do xeique Zayed e incentivar a população a colocar seus valores em prática.

• A primeira celebração ocorrerá em 7 de janeiro de 2027, com o objetivo de ampliar o conhecimento sobre a vida, a liderança e os valores do fundador dos Emirados e manter viva sua influência ao longo do ano.

ABU DHABI, 28 de outubro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, anunciou a criação do Dia de Zayed, o Fundador, uma nova data comemorativa nacional dedicada a homenagear a vida, o legado e os valores do falecido xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan, fundador do país. A iniciativa busca garantir que esses princípios continuem a inspirar as futuras gerações e não sejam apenas lembrados, mas também incorporados ao cotidiano da sociedade dos Emirados, agora e no futuro.

A data será celebrada anualmente em 7 de janeiro, com a primeira comemoração prevista para 2027. A escolha do dia 7/1 representa a visão do xeique Zayed de unir sete emirados em uma só nação. A data também remete a 1971, ano de fundação dos Emirados Árabes Unidos.

O Dia de Zayed, o Fundador, será uma oportunidade anual para ampliar o conhecimento sobre a vida e a liderança do xeique Zayed, refletir sobre os valores que marcaram sua trajetória e garantir que esses princípios continuem a orientar o país e sua população no futuro.

A celebração também servirá para mobilizar instituições, comunidades, escolas, famílias e cidadãos por meio de iniciativas, atividades e programas que transformem a reflexão sobre o legado do fundador em ações concretas e mantenham sua influência ao longo do ano. A iniciativa pretende ainda ampliar o conhecimento sobre o xeique Zayed e sua influência duradoura em diferentes partes do mundo, inspirando pessoas de todas as idades e origens, tanto nos Emirados quanto no exterior.

"O legado do falecido xeique Zayed está profundamente enraizado na identidade dos Emirados e nos valores que continuam a orientar nosso país. Sua crença na união, nas pessoas, na generosidade e na nossa responsabilidade com as futuras gerações estabeleceu as bases sobre as quais nosso país foi construído e continua avançando", afirmou o presidente Mohamed bin Zayed.

"Com o Dia de Zayed, o Fundador, celebramos sua vida e suas realizações ao dar continuidade aos princípios que ele defendia e garantir que as futuras gerações compreendam seu verdadeiro significado e sua importância contínua em um mundo em transformação. Os valores do xeique Zayed não são apenas um legado que preservamos, mas uma fonte de orientação que nos inspira a continuar construindo nosso país e contribuindo para um futuro melhor para todos", acrescentou.

Um dos principais objetivos da nova data é garantir que as futuras gerações conheçam o legado do xeique Zayed não apenas como parte da história dos Emirados, mas também como uma fonte permanente de orientação e inspiração.

A iniciativa dará aos jovens oportunidades de conhecer as decisões, os princípios e os valores que moldaram os Emirados e refletir sobre como podem aplicá-los em suas próprias vidas e contribuir para o futuro do país.

O Dia de Zayed, o Fundador, será uma celebração inclusiva e acessível a pessoas de todas as idades, nacionalidades e origens. A iniciativa reflete a convicção do xeique Zayed de que o respeito, a dignidade, a compreensão e a cooperação são fundamentais para uma sociedade forte e próspera e para um mundo estável e pacífico.

A cada ano, a data servirá de referência para projetos e iniciativas nas áreas de educação, cultura, pesquisa, produção de conteúdo, participação comunitária e atividades voltadas ao público, com uma programação que irá além de 7 de janeiro e se estenderá ao longo do ano. O objetivo é reunir instituições, comunidades, escolas, famílias e cidadãos em torno do legado do xeique Zayed, além de oferecer uma oportunidade anual para lançar e divulgar iniciativas que preservem seus valores e os coloquem em prática.

A escolha do início do ano para a celebração é intencional. Com o começo de um novo ano nas escolas, nos locais de trabalho e nas instituições, o dia 7 de janeiro será uma oportunidade para a população dos Emirados reafirmar os valores do xeique Zayed, renovar o compromisso com os princípios que orientaram sua vida e mantê-los presentes ao longo do ano.

O Dia de Zayed, o Fundador, é uma iniciativa do Gabinete do Fundador, responsável por coordenar, orientar e apoiar ações destinadas a preservar o legado do xeique Zayed, ampliar o conhecimento sobre sua vida e seus valores e incentivar a participação da sociedade em iniciativas relacionadas a eles. Por meio da nova data comemorativa e das atividades realizadas ao longo do ano, o órgão busca garantir que o legado do fundador continue sendo uma fonte viva de inspiração e orientação para as diferentes gerações.