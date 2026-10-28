Príncipe herdeiro de Abu Dhabi encerra visita oficial ao Canadá

OTTAWA, 28 de outubro de 2026 (WAM) — O príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, encerrou uma visita oficial ao Canadá, marcada pelo compromisso dos dois países de fortalecer as relações bilaterais e ampliar a parceria estratégica em áreas de interesse comum.

O xeique Khaled agradeceu pela recepção calorosa e pela hospitalidade oferecidas pelo Canadá a ele e à delegação que o acompanhou. O príncipe herdeiro também desejou progresso e prosperidade ao país.

Durante a visita, o príncipe herdeiro de Abu Dhabi se reuniu com o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, para discutir oportunidades de desenvolver projetos conjuntos e estimular investimentos entre os dois países em setores prioritários.

O xeique Khaled também acompanhou a assinatura de vários memorandos de entendimento e acordos, além do Acordo de Parceria Econômica Abrangente (CEPA, na sigla em inglês) entre os Emirados e o Canadá, com o objetivo de apoiar as prioridades econômicas e de desenvolvimento dos dois países.