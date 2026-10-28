Príncipe herdeiro de Abu Dhabi e premiê do Canadá acompanham assinatura de acordo de parceria econômica

OTTAWA, 28 de outubro de 2026 (WAM) — O príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, acompanharam a assinatura do Acordo de Parceria Econômica Abrangente (CEPA, na sigla em inglês) entre os Emirados Árabes Unidos e o Canadá. O acordo marca uma nova etapa nas relações econômicas entre os dois países e estabelece mecanismos para ampliar o comércio e os investimentos bilaterais.

A assinatura ocorreu durante a visita oficial do príncipe herdeiro de Abu Dhabi ao Canadá.

O documento foi assinado pelo ministro do Comércio Exterior dos Emirados, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, e pelo ministro do Comércio Internacional do Canadá, Maninder Sidhu, na presença de ministros, autoridades e representantes dos setores empresarial e comercial dos dois países.

O xeique Khaled afirmou que a assinatura do acordo reflete a solidez das relações bilaterais e o compromisso dos dois países de continuar fortalecendo seus vínculos.

Segundo o príncipe herdeiro, os Emirados seguem trabalhando com o Canadá para construir uma parceria econômica de longo prazo que facilite o comércio e os investimentos e crie novas oportunidades de crescimento e inovação para o setor privado de ambos os países.

O xeique Khaled destacou a importância do acordo para ampliar o comércio bilateral, estimular investimentos e abrir novas oportunidades de cooperação em setores prioritários. De acordo com ele, a iniciativa contribuirá para diversificar as oportunidades econômicas, aumentar a competitividade dos dois países e atender aos interesses comuns.

Após a conclusão dos procedimentos de ratificação e sua entrada em vigor, o acordo permitirá reduzir ou eliminar tarifas alfandegárias sobre uma ampla variedade de produtos, facilitar o acesso aos mercados, simplificar os procedimentos aduaneiros e ampliar o comércio de serviços. Também prevê melhorias no ambiente de investimentos e novas oportunidades de cooperação entre empresas dos dois países.

A assinatura ocorre em um momento de expansão das relações econômicas entre os Emirados e o Canadá. O comércio bilateral não petrolífero chegou a 5,9 bilhões de dólares canadenses (US$ 4,2 bilhões) em 2025, alta de 21% em relação a 2024 e de 19% na comparação com 2023.

No primeiro semestre de 2026, o comércio bilateral não petrolífero alcançou cerca de 2,85 bilhões de dólares canadenses (US$ 2,03 bilhões), crescimento de 19% em relação ao mesmo período de 2025.

O Canadá é o terceiro maior parceiro comercial dos Emirados nas Américas, enquanto os Emirados são o maior parceiro comercial árabe do Canadá.

O acordo também fortalece a parceria econômica estratégica entre os dois países e complementa o plano de investimentos bilaterais de até 70 bilhões de dólares canadenses (US$ 50 bilhões), anunciado durante a visita do primeiro-ministro canadense, Mark Carney, aos Emirados, em novembro de 2025.

O plano busca acelerar a cooperação em setores como energia limpa, mineração, inteligência artificial, indústria agroalimentar, aviação, espaço e infraestrutura.

A expectativa é que o acordo crie oportunidades para exportadores, investidores e empreendedores dos dois países, fortaleça as cadeias de abastecimento e amplie as conexões comerciais entre América do Norte, Oriente Médio, África e Ásia. A iniciativa também deverá proporcionar maior previsibilidade e estabilidade às empresas, além de facilitar o acesso a dois mercados competitivos, com forte atuação em inovação.

O programa de Acordos de Parceria Econômica Abrangente é um dos principais pilares da política de comércio exterior dos Emirados. Desde seu lançamento, em setembro de 2021, a iniciativa tem contribuído para ampliar a rede de parceiros comerciais do país em diferentes regiões do mundo, refletindo seu compromisso com o comércio aberto e baseado em regras. Essa política reconhece a importância do comércio para o crescimento e a diversificação da economia e busca criar novas oportunidades para que empresas e instituições do setor privado ampliem sua atuação em mercados promissores.