Crescente Vermelho dos Emirados destina US$ 13,6 milhões em ajuda médica e itens para o inverno a Gaza

ABU DHABI, 28 de outubro de 2026 (WAM) — O Crescente Vermelho dos Emirados (ERC, na sigla em inglês) fornecerá ajuda para o inverno, suprimentos médicos e outros itens essenciais à população palestina da Faixa de Gaza, no valor de 50 milhões de dirhams (US$ 13,61 milhões).

A assistência segue as orientações do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e conta com o acompanhamento do xeique Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante do governante na região de Al Dhafra e presidente do Crescente Vermelho dos Emirados. A iniciativa faz parte dos esforços contínuos do país para amenizar os efeitos da crise humanitária em Gaza e atender às necessidades básicas das famílias afetadas com a aproximação do inverno, em coordenação com a Operação Chivalrous Knight 3.

A ajuda inclui roupas de inverno, cobertores, cestas de alimentos e tendas para abrigo, além de medicamentos e suprimentos médicos essenciais. O objetivo é atender às necessidades humanitárias mais urgentes e aliviar o sofrimento das famílias mais afetadas, especialmente crianças, idosos e outros grupos vulneráveis.

A iniciativa dá continuidade aos esforços humanitários dos Emirados em apoio à população palestina e reflete o compromisso de longa data do país com a assistência a pessoas afetadas por crises humanitárias. A ação também busca garantir condições dignas de vida diante da situação excepcional em Gaza.

Com essa assistência, o Crescente Vermelho dos Emirados reafirma seu compromisso humanitário com a população palestina e a determinação de ampliar as operações de ajuda de acordo com as necessidades locais e as prioridades humanitárias. O trabalho é realizado em coordenação com as entidades envolvidas na operação para garantir que a ajuda chegue a quem precisa e tenha o maior impacto humanitário possível.